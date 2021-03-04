Украину дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону

Сегодня в чешском городе Нове Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. И сразу со скандала. Американка Сюзан Данкли и шведки Ханна Эберг и Муна Брурссон возмутились по поводу плаката со стриптизершой, который висит в вакс-кабинах – помещениях для смазки лыж – на этапе в Нове Место.

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К счастью, откровенный плакат не выбил из колеи шведскую команду. Сегодня скандинавки выиграли эстафету Кубка мира. А Ханна Эберг на последних метрах в борьбе за "золото" обошла белоруску Елену Кручинкину.

Сборная Украины – в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной, Елены Пидгрушной – заняла четвертое место. Однако после гонки нашу команду дисквалифицировали. По предварительной информации, украинские биатлонистки нарушили правила при передаче эстафеты.

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Результаты эстафеты

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1. Швеция – 1:03.26,6 (0+6)

2. Беларусь – +1,2 (0+9)

3. Франция – +27,8 (1+8)

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