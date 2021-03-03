"В 9 классе я впервые позволила себе это сделать": как взрослела украинская биатлонистка

Елена Пидгрушная красила волосы в тайне от родителей и бросала вызов себе

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала, что в детстве хотелось быстро повзрослеть. А также описала эксперименты со своими волосами. Ранее мы писали, почему Пидгрушная проиграла "серебро" эстафеты ЧМ на последних метрах и кто ее матюкал.

"Окрашивание волос (родители не позволяли) было как ступенькой к самостоятельности. Вот в 9 классе я впервые "позволила" себе это сделать. Только на 1-2 тона светлее моего собственного, чтобы родители не заметили. Но мне это было важно. Так и началась история изменения цветов, стрижек и причесок. Я рано начала седеть, поэтому со временем перестала чувствовать вину за краску на волосах. А папа любит натуральную красоту", – рассказала Елена в Instagram

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Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка призналась, что за все это время ее волосы были и в "полосочку" и даже фиолетовые: "Люблю изменения. Поэтому и видеть себя разную в зеркале тоже было интересно. Но время идет, и ветер в голове тоже проходит".

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Все изменилось во время работы в министерстве, где Пидгрушная следовала дресс-коду и прическа была не исключением:

"Все было по правилам, сдержанно без экспериментов. Поэтому вернувшись в спорт, стала кудрявой (была похожа на француженку). А после развода и вовсе кардинально все изменила. Короткая стрижка и чистый блонд. Это был вызов самой себе"

Напомним, что в феврале Пидгрушная в составе команды Украины выиграла "бронзу" чемпионата мира в эстафете.

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