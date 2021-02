Браво, Украина! Наши биатлонистки выиграли "бронзу" чемпионата мира

Эстафета – это любимая дисциплина наших биатлонисток. Именно здесь мы брали золотые медали на Олимпийских играх и не раз поднимались на пьедестал чемпионата мира. Есть и медаль ЧМ-2021. "Бронза"!

Наша команда по ходу гонки наращивала темп. Анастастия Меркушина удержалась в группе лидеров на первом этапе. Юлия Джима передавала эстафету третьей!

Дарья Блашко просто шикарно стреляла и со стойки ушла первой!

Great performance by Darya Blashko who doesn't require a spare round and the Ukrainian team takes the lead after the third standing shooting – ahead of Belarus and Norway! https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021pic.twitter.com/NXtixpoDIj