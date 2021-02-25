Беременная красавица из Украины, которую потеряли модельные агентства, но нашел биатлон

Биатлонистка показала женственные фото со своей фотосессии

Украинская чемпионка Европы по биатлону и двукратная чемпионка мира среди юниоров Юлия Журавок пропускает нынешний сезон из-за беременности. 26-летняя спортсменка готовится стать мамой и делится своими очаровательными фотографиями в Instagram.

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"Модельные агентства много теряют, пока не начали работать с тобой", – сделала комплимент Юлии капитан сборной Украины Елена Пидгрушная.

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Отметим, что Юлия Журавок родилась в России в Кемеровской области. После второго класса девочка переехала с родителями в Украину. В прошлом году Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах. На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона.

Ранее украинская биатлонистка Ольга Абрамова родила дочку спортсмену из Южной Кореи. Спортсменка стала мамой 19 декабря, в день святого Николая.

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