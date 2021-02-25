Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Беременная красавица из Украины, которую потеряли модельные агентства, но нашел биатлон

25 февраля, 12:53

Елена Павлова Елена Павлова

Биатлонистка показала женственные фото со своей фотосессии

Украинская чемпионка Европы по биатлону и двукратная чемпионка мира среди юниоров Юлия Журавок пропускает нынешний сезон из-за беременности. 26-летняя спортсменка готовится стать мамой и делится своими очаровательными фотографиями в Instagram.

Реклама

"Модельные агентства много теряют, пока не начали работать с тобой", – сделала комплимент Юлии капитан сборной Украины Елена Пидгрушная.

Реклама

Читайте также: "Все лето пропахать и уйти в декрет": реакция Брынзака на беременность Журавок

Отметим, что Юлия Журавок родилась в России в Кемеровской области. После второго класса девочка переехала с родителями в Украину. В прошлом году Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах. На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона.

Ранее украинская биатлонистка Ольга Абрамова родила дочку спортсмену из Южной Кореи. Спортсменка стала мамой 19 декабря, в день святого Николая.

Смотрите также, как в этом году выиграла медаль Кубка мира Юлия Джима

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

беременность биатлонистка сборная Украины по биатлону Юлия Журавок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На посошок: протест на украинца на чемпионате мира по биатлону
На посошок: протест на украинца на чемпионате мира по биатлонуБиатлон
Первое мировое
Первое мировое "золото" в карьере: Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-стартБиатлон
Почему Пидгрушная проиграла
Почему Пидгрушная проиграла "серебро" эстафеты на последних метрах и кто ее матюкалБиатлон
"Эта стойка "украла" у Джимы 10 лет. Все из-за спины!" Тренер украинки – о провале на ЧМБиатлон
Уже 5 месяцев в изоляции из-за коронавируса! Легенду спорта закрыли в китайском отеле
Уже 5 месяцев в изоляции из-за коронавируса! Легенду спорта закрыли в китайском отелеБиатлон
Вот так ошарашил! Лидер сборной Украины по биатлону собрался уходить
Вот так ошарашил! Лидер сборной Украины по биатлону собрался уходитьБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять