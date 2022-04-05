Скільки можна брехати. Підручний звинуватив Бринзака у відбілюванні ексросіянок

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний спростував заяву голови Федерації біатлону України Володимира Бринзака про натуралізованих росіянок

Підручний звинуватив Бринзака у брехні / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

У своєму недавньому інтерв'ю президент ФБУ Володимир Бринзак заявив, що ексросіянки, які виступають за збірну України, виїхали із країни до початку війни. А зараз вони підтримують форму в країні-агресора, бо не можуть виїхати із Мордора.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний назвав брехнею заяву глави Федерації біатлону.

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"Володимире Михайловичу, серйозно?! І знову брехня! Цього разу – остання", – написав Підручний у своєму Instagram.

Раніше Дмитро Підручний розкритикував натуралізованих спортсменів, які від початку війни не засудили Росію за агресію. Уславлений біатлоніст побажав їм залишатися у рашці і не повертатися в Україну.

Катерина Бех із початком війни поїхала до Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

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Водночас легендарний біатлоніст подякував спортсменам, які не бояться висловлювати свою підтримку Україні. Йдеться насамперед про ексбілоруску Дар'ю Блашко та ексросіянку Надію Бєлкіну. Бєлкіна зараз захищає Україну в одному з військових підрозділів, а Блашко допомагає країні як волонтер.

"А тим спортсменам, які колись були за паспортом росіянами чи білорусами, а зараз стоять з нами пліч-о-пліч, допомагають і висловлюють свої погляди – спасибі".