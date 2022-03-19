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Українська біатлоністка розповіла про злочини путінських орків

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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19 березня, 18:37
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Дар'я Блашко рятувалась від російських обстрілів на території лижної бази у Чернігові. Але спадкоємці Гітлера знищили цей спортивний об'єкт
Дар'я Блашко
Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Дар'я Блашко пережила весь жах російських бомбардувань у Чернігові. Окупанти буквально знищують з лиця землі одне з найдавніших та найкрасивіших міст України.

Днями рашисти повністю знищили лижну базу у Чернігові, де зустріла початок війни Дарія Блашко.

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"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалась у підвалі разом із тренером та іншими людьми.

Була остання надія, що базу не зачеплять… Це. Просто. Спортивна. База", – написала Блашко у сториз Instagram.

26-річна Дар'я Блашко народилася у Новополоцьку та виступала за збірну Білорусі. Проте у 2017 році втекла від диктатури Лукашенка до демократичної України.

Дар'я Блашко
Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Кілька днів тому російсько-фашистські війська зруйнували стадіон імені Гагаріна на якому грає Десна.

Також від російських окупантів постраждав стадіон команди Другої ліги ФК Чернігів. Снаряди рашистів стирчать прямо на футбольному полі.

Рашисти обстріляли стадіон команди ФК Чернігів
Рашисти обстріляли стадіон команди ФК Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

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легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
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