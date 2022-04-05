Застрягли у Мордорі. Бринзак спробував вигородити росіянок

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, де зараз перебувають натуралізовані росіянки

Деяких ексросіянок ми більше не побачимо у збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Неоголошена війна Росії проти України змусила наших біатлоністів достроково завершити сезон. Хтось, як Дмитро Підручний, Артем Прима та Анастасія Меркушина зі зброєю в руках захищає Батьківщину від фашистів, а хтось опинився у самому лігві загарбників.

Глава Федерації біатлону Володимир Бринзак в інтерв'ю Суспільне.Спорт розповів, де зараз перебувають ексросіянки.

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"Коли сезон закінчився, вони поїхали додому відвідати батьків і там застрягли. Вони мені дзвонили, тренуються. Сказали, що готові виїхати, коли буде централізована підготовка. Рассказова вже у Поклюці. Вона була в Україні та поїхала разом із командою. Вона там знаходиться та тренується. Катерина Бех та Оксана Москаленко, у свою чергу, поки що нікуди не виїжджали. У них удома є сніг, тож вони там катаються. Тому вони прийняли таке рішення.

Поклюка прийняла біженців, молодих спортсменів із України. Вони поїхали, щоб бути у безпеці. Централізованого збору за участю українок наразі немає. Білосюк, Кривоніс, Меркушина, Бєлкіна та всі хлопці поки що служать. Але є рішення, що якщо буде централізована підготовка, Міністерство спорту їх відпускатиме. Оскільки зараз міжсезоння, то такої потреби немає, вони служать. А у травні вже розпочнуть підготовку. Але рано ще говорити про це", – сказав Бринзак.

Володимир Бринзак / Фото: Facebook

Раніше лідер збірної України Дмитро Підручний розкритикував натуралізованих спортсменів, які від початку війни не засудили Росію за агресію. Уславлений біатлоніст побажав їм залишатися у рашці і не повертатися в Україну.

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Катерина Бех із початком війни поїхала до Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що у складі збірної України в сезоні 2021/22 налічувалося сім натуралізованих спортсменок, які раніше виступали за Росію та Білорусь.