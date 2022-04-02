Виїхали у рашу, там і залишайтеся. Підручний проїхався по легіонерах

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний засудив натуралізованих спортсменів, які від початку війни не засудили Росію за агресію

Катерина Бех із початком війни поїхала до Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У жіночій збірній по біатлону майже половина спортсменок були за паспортом росіянками. З початку військових дій Катерина Бех, Оксана Москаленко, Анастасія Расказова та низка інших біатлоністок ніяк не відреагували на злочини Російської Федерації на території України.

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Чи мають право такі спортсмени у майбутньому захищати честь "синьо-жовтого" прапора? Звісно, ні, вважає лідер збірної України Дмитро Підручний.

"Щодо натуралізованих спортсменів, які вже не перший рік виступають під нашим прапором, але з початку війни ніяк не показали своєї позиції – сподіваюся вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви поїхали в рашу, то там і залишайтесь. А тим спортсменам, які колись були за паспортом росіянами чи білорусами, а нині стоять з нами пліч-о-пліч, допомагають та висловлюють свої погляди – спасибі.

Росія розпочала війну під приводом денацифікації та демілітаризації, що взагалі є абсурдом. І насправді через війну наразі відбувається тотальна дерусифікація, бо після того, що зробили орки на нашій землі, жоден українець не захоче мати з росіянами жодних справ, а багато російськомовних переходять на українську мову, бо не хочуть говорити російською. Дякуємо всім, хто підтримує Україну та допомагає нам боротися за нашу свободу та незалежність. Україна перемагає. Україна переможе. Слава Україні. Смерть ворогам", – написав Підручний у Instagram.

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Раніше Дмитро Підручний публічно засудив французьких біатлоністів Сімона та Мартена Фуркадів за підтримку російських спортсменів. Такі великі спортсмени виявилися гівняними людьми, сказав Дмитро.