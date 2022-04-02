Сімон Фуркад, йди на**й. Підручний засудив француза за підтримку агресора

В інтерв'ю пропагандисту з російського телеканалу Матч ТВ Сімон Фуркад засудив усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.
На таку страусинову позицію француза відреагував український біатлоніст Дмитро Підручний, який захищає Україну від російських загарбників.
"Я довго не міг писати тут, але вчорашнє інтерв'ю Симона Фуркада російським журналістам мене дуже обурило. Тому я вирішив знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні.
По-перше, Мартен і Симон Фуркади, ідіть н###й. Сподіваюся, ваші діти ніколи не відчують того болю, з яким зустрілися українські діти. Діти, які покинули свої будинки, чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам ґвалтують, а рідних убивають.
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Мені шкода, що я віддав голос за Мартена до комісії НОК, і що такі великі спортсмени виявилися гівняними людьми. Як можна говорити, що спорт поза політикою, коли у Москві на концерті на підтримку війни було чимало спортсменів із літерою Z на одязі? Це вони такі безневинні і страждають через владу?
Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза "спорт поза політикою" ніколи не була для мене об'єктивною, а нині тим більше", – написав Підручний у Instagram.
Зазначимо, що на відміну від французьких біатлоністів, легендарний італійський тренер Фабіо Капелло відмовився розмовляти з путінськими пропагандистами. Титулований фахівець відправив їх за російським кораблем.