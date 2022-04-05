Сколько можно лгать. Пидручный обвинил Брынзака в отбеливании экс-россиянок

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный опроверг заявление главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака о натурализованных россиянках

Пидручный обвинил Брынзака во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

В своем недавнем интервью президент ФБУ Владимир Брынзак заявил, что экс-россиянки, которые выступают за сборную Украины, выехали из страны до начала войны. А сейчас они поддерживают форму в стране-агрессора, так как не могут выехать из Мордора.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный назвал ложью заявление главы Федерации биатлона.

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"Владимир Михайлович, серьезно?! И опять ложь! На этот раз – последняя", – написал Пидручный в своем Instagram.

Ранее Дмитрий Пидручный раскритиковал натурализованных спортсменов, которые с начала войны не осудили Россию за агрессию. Прославленный биатлонист пожелал им оставаться в рашке и не возвращаться в Украину.

Екатерина Бех с началом войны уехала в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

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В то же время легендарный биатлонист поблагодарил спортсменов, которые не боятся выражать свою поддержку Украине. Речь идет в первую очередь об экс-белоруске Дарье Блашко и экс-россиянке Надежде Белкиной. Белкина сейчас защищает Украину в одном из воинских подразделений, а Блашко помогает стране в качестве волонтера.

"А тем спортсменам, которые когда-то были по паспорту россиянами или белорусами, а сейчас стоят с нами бок о бок, помогают и выражают свои взгляды – спасибо".