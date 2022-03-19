Украинская биатлонистка рассказала о преступлениях путинских орков

Дарья Блашко спасалась от российских обстрелов на территории лыжной базы в Чернигове. Но наследники Гитлера уничтожили и этот спортивный объект

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко пережила весь ужас российских бомбардировок в Чернигове. Оккупанты буквально стирают с лица земли один из самых древних и красивейших городов Украины.

На днях рашисты полностью уничтожили лыжную базу в Чернигове, где встретила начало войны Дарья Блашко.

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"Я здесь жила до войны и 10 дней войны пряталась в подвале вместе с тренером и другими людьми. Была последняя надежда, что базу не тронут... Это. Просто. Спортивная. База", – написала Блашко в сториз Instagram.

26-летняя Дарья Блашко родилась в Новополоцке и выступала за сборную Беларуси. Однако в 2017 году сбежала от диктатуры Лукашенко в демократическую Украину.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Несколько дней назад российско-фашистские войска разрушили стадион имени Гагарина, на котором играет Десна.

Также от российских оккупантов пострадал стадион команды Второй лиги ФК Чернигов. Снаряды рашистов торчат прямо на футбольном поле.