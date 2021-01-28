Шприц із слідами допінгу знайшли на трасі в Італії. Першими перевірили росіян

Інцидент стався у 2015 році, проте є сумніви в якості розслідування

Після того, як екс-глава біатлону зізнався в отриманні "постільних" хабарів від Росії, почали спливати нові подробиці з доповіді незалежної комісії Міжнародного союзу біатлоністів під керівництвом Джонатана Тейлора. Так, на етапі Кубка світу сезону-2014/2015 в Антхольці на трасі знайшли шприц зі слідами забороненого еритропоетину – пише championat.com.

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Біатлоністи / Фото: Reuters

Аналіз ДНК показав, що кров в шприці належала чоловікові. У доповіді наголошується, що доступ до траси мали тільки акредитовані особи. А напередодні інциденту в тому місці, де виявили шприц, бачили російських тренерів, а також біатлоністів з інших команд.

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Шприц не був переданий поліції. Замість цього IBU вирішив провести своє розслідування, взявши додаткові проби у спортсменів. У числі перших запропонували перевірити збірну Росії через інциденти з допінгом у 2014 році. Андерс Бессеберг, що був тоді головою IBU, погодився, але запропонував перевірити спортсменів і з інших країн. Росіяни нібито виявилися чистими.

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Тестування на допінг / Фото: Getty Images

Через два роки під час спілкування з комісією спортсменів IBU генеральний секретар організації Ніколь Реш заявила, що шприц все-таки передали поліції. Вона також підкреслила, що виявлений ДНК був звірений з базою даних за останні 10 років, але ніяких збігів знайдено не було. Однак, як випливає з доповіді, ніякий шприц в поліцію не передавали і з ДНК спортсменів його не звіряли.

Відзначимо, що еритропоетин або ЕПО підвищує кількість гемоглобіну в крові. Отже, кров може переносити більше кисню в організмі, завдяки чому поліпшується витривалість.

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Раніше ми писали, що на допінгу попався "символ чистоти російського спорту".

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