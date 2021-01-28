"Символ чистоти російського спорту" попався на допінгу

Ще одного знаменитого російського спортсмена підозрюють у вживанні заборонених речовин. Багаторазовий призер чемпіонатів світу з легкої атлетики Сергій Шубєнков отримав позитивний результат допінг-тесту. В аналізах 30-річного бігуна з бар'єрами знайшли фуросемід – потужну сечогінну речовину, яку застосовують для приховування та виведення з організму сильнішого допінгу.

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Поки що розкрили тільки пробу А, тому офіційно про неї розголошувати заборонено. Хоча багато російських ЗМІ, зокрема, Спорт-експрес, уже отримали інформацію зі своїх джерел, близьких до місцевої федерації легкої атлетики.

Пишуть, що концентрація забороненого препарату відносно невисока, що може допомогти врятуватися Шубенкову від дискваліфікації. Найближчим часом очікується відкриття проби Б, після чого повинні з'явитися офіційні повідомлення. Атлета з Барнаула називали "символом чистоти російського спорту" на тлі серйозних покарань з боку міжнародних організацій за допінг.

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Нещодавно Шубєнков висловився про новий гімн Росії на Олімпійських іграх.

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