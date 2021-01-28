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Шприц со следами допинга нашли на трассе в Италии. Первыми проверили россиян

28 января, 23:31

Елена Павлова Елена Павлова

Инцидент произошел в 2015 году, однако есть сомнения в качестве расследования

После того, как экс-глава биатлона признался в получении "постельных" взяток от России начали всплывать новые подробности из доклада независимой комиссии Международного союза биатлонистов под руководством Джонатана Тэйлора. Так, на этапе Кубка мира сезона-2014/2015 в Антхольце на трассе нашли шприц со следами запрещенного эритропоэтина – пишет championat.com.

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Биатлонисты

Биатлонисты / Фото: Reuters

Анализ ДНК показал, что кровь в шприце принадлежала мужчине. В докладе отмечается, что доступ к трассе имели только аккредитованные лица. А накануне инцидента в том месте, где обнаружили шприц, видели российских тренеров, а также биатлонистов из других команд.

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Шприц не был передан полиции. Вместо этого IBU решил провести свое расследование, взяв дополнительные пробы у спортсменов. В числе первых предложили проверить сборную России из-за инцидентов с допингом в 2014 году. Андерс Бессеберг, являвшийся тогда главой IBU, согласился, но предложил проверить спортсменов и из других стран. Россияне якобы оказались чисты.

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Тестирование на допинг

Тестирование на допинг / Фото: Getty Images

Через два года во время общения с комиссией спортсменов IBU генеральный секретарь организации Николь Реш заявила, что шприц все-таки передали полиции. Она также подчеркнула, что обнаруженный ДНК был сверен с базой данных за последние 10 лет, но никаких совпадений найдено не было. Однако, как следует из доклада, никакой шприц в полицию не передавали и с ДНК спортсменов его не сверяли.

Отметим, что эритропоэтин или ЭПО повышает количество гемоглобина в крови. Таким образом, кровь может переносить больше кислорода в организме, благодаря чему улучшается выносливость.

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Ранее мы писали, что на допинге попался "символ чистоты российского спорта".

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