Проститутки от России: экс-глава мирового биатлона признался в получении "постельных" взяток

Бывший глава Международного союза биатлонистов 74-летний норвежец Андерс Бессеберг признался, что пользовался услугами проститутки в России. Добавив, что, вероятно, она была послана к нему российскими спортивными чиновниками.

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Напомним, сегодня стало известно, что Россия подкупала проститутками экс-босса мирового биатлона. За бесплатные любовные утехи Бессеберг закрывал глаза на российский допинг.

Этот и другие факты коррупции вскрылись по результатам расследования независимой комиссии IBU – Международного союза биатлонистов.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

"Бессеберг признался полиции, что воспользовался услугами проститутки в период с 2010 по 2014 год в Москве. Бессеберг сказал, что не знает, кто оплатил ее услуги. Он полагает, что ее прислал кто-то из оргкомитета", – говорится в отчете комиссии IBU

"Также Бессеберг подтвердил полиции, что у него возникли дружеские отношения с женщиной, включавшие сексуальный контакт. Они встретились в марте 2016 года на этапе Кубка мира в российском Ханты-Мансийске. По его словам, женщина рассказала, что является бывшей танцовщицей из ночного клуба и большой фанаткой биатлона. Бессеберг сообщил, что не знает, случайно ли эта девушка оказалась на том ужине"

"На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018-м он опять встретился с этой девушкой и вновь имел с ней сексуальную связь. Бессеберг сказал, что у девушки была аккредитация на соревнования, и что она не разговаривала на английском, так что в общении им помогали в Союзе биатлонистов России"

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Также Бессеберг признал, что многократно бывал в России на охоте по приглашению Союза биатлонистов России. Он отметил, что все расходы в этих поездках брала на себя российская сторона. Однако он часто охотился и в других странах, так как очень любит охоту.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

При этом адвокат Бессеберга Норберт Весс отрицает, что его клиент "всегда принимал сторону России". "Этому нет доказательств. Он известен как непримиримый противник допинга, который всегда выступал за расследования допинговых дел, вне зависимости от национальности подозреваемых. Полицейское расследование продолжается. Никаких официальных обвинений предъявлено не было", – цитирует Весса NRK.

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Ранее мы писали, что на допинге попался "символ чистоты российского спорта". Легкоатлет Сергей Шубенков получил положительный тест на мочегонный препарат.

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