Повії від Росії: ексглава світового біатлону зізнався в отриманні "амурних" хабарів

Колишній глава Міжнародного союзу біатлоністів 74-річний норвежець Андерс Бессеберг зізнався, що користувався послугами повії в Росії. Додавши, що, ймовірно, її підіслали до нього російські спортивні чиновники.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Росія підкуповувала повіями ексбоса світового біатлону. За безкоштовні любовні втіхи Бессеберг закривав очі на російський допінг.

Цей та інші факти корупції розкрилися за результатами розслідування незалежної комісії IBU – Міжнародного союзу біатлоністів.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

"Бессеберг зізнався поліції, що скористався послугами повії в період з 2010 по 2014 рік у Москві. Бессеберг сказав, що не знає, хто оплатив її послуги. Він вважає, що її підіслав хтось із оргкомітету", – йдеться в звіті комісії IBU

"Також Бессеберг підтвердив поліції, що у нього виникли дружні стосунки з жінкою, що включали сексуальний контакт. Вони зустрілися в березні 2016 року на етапі Кубка світу в російському Ханти-Мансійську. За його словами, жінка розповіла, що є колишньою танцівницею нічного клубу і великою фанаткою біатлону. Бессеберг повідомив, що не знає, чи випадково ця дівчина опинилася на тій вечері"

"На етапі Кубка світу в Тюмені в 2018-му він знову зустрівся з цією дівчиною і знову мав з нею сексуальний зв'язок. Бессеберг сказав, що у дівчини була акредитація на змагання, і що вона не розмовляла англійською, тож у спілкуванні їм допомагали в Союзі біатлоністів Росії"

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Також Бессеберг визнав, що неодноразово бував в РФ на полюванні на запрошення Союзу біатлоністів Росії. Він зазначив, що всі витрати в цих поїздках брала на себе російська сторона. Однак він часто полював і в інших країнах, адже дуже полюбляє полювання.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

При цьому адвокат Бессеберга Норберт Весс заперечує, що його клієнт "завжди ставав на бік Росії". "Цьому немає доказів. Він відомий як непримиренний противник допінгу, який завжди виступав за розслідування допінгових справ, незалежно від національності підозрюваних. Поліцейське розслідування триває. Жодних офіційних звинувачень пред'явлено не було", – цитує Весса NRK .

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