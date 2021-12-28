Різдвяна гонка-2021: о котрій і де дивитися біатлон

У вівторок, 28 грудня, у Рупольдінгу відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Ця щорічна шоу-гонка проходить у Німеччині, але останні два роки змінила локацію і замість стадіону у Гельзенкірхені, пройде у Рупольдінгу.
Гонка складатиметься з мас-старту та гонки переслідування. Переможця змагання буде визначено за результатами персьюту.
Україну у "Різдвяній гонці" представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
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Де дивитись
"Різдвяну гонку" можна переглянути на телеканалі Eurosport 1. Початок трансляції о 19:05.
А також на інтернет-платформі OLL.TV.
Телеканал "UA:Перший" не показуватиме змагання, оскільки не має права на трансляцію.
Розклад:
- 19:15 – Мас-старт
- 20:30 – Гонка переслідування
Повний склад учасників "Різдвяної гонки"-2021:
- Ванесса Хінц/Бенедикт Долль
- Яніна Хеттіх/Ерік Лессер
- Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер
- Доротея Вірер/Лукас Хофер
- Емма Лундер/Скотт Гоу
- Юлія Джима/Дмитро Підручний
- Маркета Давидова/Михал Крчмаж
- Марі Едер/Теро Сепяля
- Олена Хеккі/Йоша Буркхальтер
- Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв