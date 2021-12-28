Різдвяна гонка-2021: о котрій і де дивитися біатлон

В останньому біатлонному старті 2021 року Україну представить пара Юлія Джима та Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У вівторок, 28 грудня, у Рупольдінгу відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Ця щорічна шоу-гонка проходить у Німеччині, але останні два роки змінила локацію і замість стадіону у Гельзенкірхені, пройде у Рупольдінгу.

Гонка складатиметься з мас-старту та гонки переслідування. Переможця змагання буде визначено за результатами персьюту.

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Україну у "Різдвяній гонці" представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Де дивитись

"Різдвяну гонку" можна переглянути на телеканалі Eurosport 1. Початок трансляції о 19:05.

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А також на інтернет-платформі OLL.TV.

Телеканал "UA:Перший" не показуватиме змагання, оскільки не має права на трансляцію.

Розклад:

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19:15 – Мас-старт

20:30 – Гонка переслідування

28 грудня у Рупольдингу відбудеться "Різдвяна гонка" / Фото: Getty Images

Повний склад учасників "Різдвяної гонки"-2021: