Рождественская гонка-2021: во сколько и где смотреть биатлон

В последнем биатлонном старте 2021 года Украину представит пара Юлия Джима и Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка". Эта ежегодная шоу-гонка проходит в Германии, но последние два года сменила локацию и вместо стадиона в Гельзенкирхене, пройдет в Рупольдинге.

Гонка будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель соревнования будет определен по результатам персьюта.

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Украину в "Рождественской гонке" представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Где смотреть

"Рождественскую гонку" можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Начало трансляции в 19.05.

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А также на интернет-платформе OLL.TV.

Телеканал "UA:Перший" не будет показывать соревнование, поскольку не имеет прав на трансляцию.

Расписание:

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19:15 – Масстарт

20:30 – Гонка преследования

28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка" / Фото: Getty Images

Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021: