Рождественская гонка-2021: во сколько и где смотреть биатлон

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка". Эта ежегодная шоу-гонка проходит в Германии, но последние два года сменила локацию и вместо стадиона в Гельзенкирхене, пройдет в Рупольдинге.
Гонка будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель соревнования будет определен по результатам персьюта.
Украину в "Рождественской гонке" представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
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Где смотреть
"Рождественскую гонку" можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Начало трансляции в 19.05.
А также на интернет-платформе OLL.TV.
Телеканал "UA:Перший" не будет показывать соревнование, поскольку не имеет прав на трансляцию.
Расписание:
- 19:15 – Масстарт
- 20:30 – Гонка преследования
Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:
- Ванесса Хинц/Бенедикт Долль
- Янина Хеттих/Эрик Лессер
- Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер
- Доротея Вирер/Лукас Хофер
- Эмма Лундер/Скотт Гоу
- Юлия Джима/Дмитрий Пидручный
- Маркета Давидова/Михал Крчмаж
- Мари Эдер/Теро Сеппяля
- Лена Хекки/Йоша Буркхальтер
- Евгения Буртасова/Матвей Елисеев