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Рождественская гонка-2021: во сколько и где смотреть биатлон

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 декабря, 16:43
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В последнем биатлонном старте 2021 года Украину представит пара Юлия Джима и Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка". Эта ежегодная шоу-гонка проходит в Германии, но последние два года сменила локацию и вместо стадиона в Гельзенкирхене, пройдет в Рупольдинге.

Гонка будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель соревнования будет определен по результатам персьюта.

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Украину в "Рождественской гонке" представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Где смотреть

"Рождественскую гонку" можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Начало трансляции в 19.05.

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А также на интернет-платформе OLL.TV.

Телеканал "UA:Перший" не будет показывать соревнование, поскольку не имеет прав на трансляцию.

Расписание:

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  • 19:15 – Масстарт
  • 20:30 – Гонка преследования

28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка"
28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка" / Фото: Getty Images

Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:

  • Германия (GER) Ванесса Хинц/Бенедикт Долль
  • Германия (GER) Янина Хеттих/Эрик Лессер
  • Австрия (AUT) Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер
  • Италия (ITA) Доротея Вирер/Лукас Хофер
  • Канада (CAN) Эмма Лундер/Скотт Гоу
  • Украина (UKR)Юлия Джима/Дмитрий Пидручный
  • Чехия (CZE) Маркета Давидова/Михал Крчмаж
  • Швейцария (SUI) Мари Эдер/Теро Сеппяля
  • Финляндия (FIN) Лена Хекки/Йоша Буркхальтер
  • Россия Евгения Буртасова/Матвей Елисеев

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