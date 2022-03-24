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Потрапив під обстріл "Градами". Дериземля розповів, як зустрів війну

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 21:34
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Легенда українського біатлону Андрій Дериземля змушений був залишити рідний Чернігів, а зараз повністю присвятив себе волонтерській діяльності
Андрій Дериземля був змушений покинути Чернігів
Андрій Дериземля був змушений покинути Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники знищують біатлонну столицю України – Чернігів. Рашисти розбомбили лижну базу Олімпійську резерву, яка розміщувалась у цьому місті.

Лижна база у Чернігові зруйнована російськими фашистами
Лижна база у Чернігові зруйнована російськими фашистами

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З перших днів війни українські біатлоністи змушені були змінити свої гвинтівки на бойові автомати та стати на захист Батьківщини. Серед них Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина, Ганна Кривоніс та Сергій Телень.

Про свою діяльність під час війни розповів легендарний український біатлоніст Андрій Дериземля.

"Спочатку у Чернігові потрапив під обстріл "Градами". За 10 метрів від нашої родини розірвався снаряд, і ми переїхали в інше місце. У місті допомагав ЗСУ та знайомим прикордонникам з іншого міста. Потім знову потрапили під обстріл, і після цього у дружини та доньки стався нервовий зрив, тому був змушений вивозити сім'ю.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Коли перебував у Західній Україні, займався гуманітарною допомогою, допомагав евакуювати охочих із міста. Створили групу та допомогли виїхати приблизно 15 000 мешканцям Чернігова, допомагали з ночівлею, пальним та іншим.

Допомагав та допомагаю з розселенням як в Україні, так і за кордоном переселенців та спортсменів. Допомагав і продовжую допомагати власними засобами волонтерам, які придбали не один генератор, ліки, продукти та багато іншого. Наразі виконую завдання, поставлені ЗСУ.

Зараз не час піаритися, а час діяти на благо нашого рідного міста та нашої країни. Зараз головне – вчинки та дії, а не розмови!", – сказав Дериземля у коментарі sport.ua.

Раніше ми розповідали, як українська біатлоністка Дар'я Блашко рятувалась від російських обстрілів на території лижної бази у Чернігові.

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Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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