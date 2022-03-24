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Попал под обстрел "Градами". Дериземля рассказал, как встретил войну

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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24 марта, 21:34
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Легенда украинского биатлона Андрей Дериземля вынужден был покинуть родной Чернигов, а сейчас полностью посвятил себя волонтерской деятельности
Андрей Дериземля был вынужден покинуть Чернигов
Андрей Дериземля был вынужден покинуть Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики уничтожают биатлонную столицу Украины – Чернигов. Рашисты разбомбили лыжную базу Олимпийского резерва, которая находилась в этом городе.

Лыжная база в Чернигове разрушена российскими фашистами
Лыжная база в Чернигове разрушена российскими фашистами

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С первых дней войны украинские биатлонисты вынуждены были сменить свои винтовки на боевые автоматы и стать на защиту родины. Среди них Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Сергей Телень.

О своей деятельности во время войны рассказал и легендарный украинский биатлонист Андрей Дериземля.

"Сначала в Чернигове попал под обстрелы "Градами". В 10-ти метрах от нашей семьи разорвался снаряд, и мы переехали в другое место. В городе помогал ВСУ и знакомым пограничникам из другого города. Затем снова попали под обстрел, и после этого у жены и дочери произошел нервный срыв, поэтому был вынужден вывозить семью.

Последствия обстрела в Чернигове
Последствия обстрела в Чернигове / Фото: Коллаж: Сегодня

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Когда находился в Западной Украине, занимался гуманитарной помощью, помогал эвакуировать желающих из города. Создали группу и помогли уехать примерно 15 000 жителей Чернигова, помогали с ночевкой, горючим и другим.

Помогал и помогаю с расселением как в Украине, так и за рубежом переселенцев и спортсменов. Помогал и продолжаю помогать личными средствами волонтерам, которые приобрели не один генератор, лекарства, продукты и многое другое. Сейчас выполняю задачи, поставленные ВСУ.

Сейчас не время пиариться, а время действовать во благо нашего родного города и нашей страны. Сейчас главное – поступки и действия, а не разговоры!", – сказал Дериземля в комментарии sport.ua.

Ранее мы рассказывали, как украинская биатлонистка Дарья Блашко спасалась от российских обстрелов на территории лыжной базы в Чернигове.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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