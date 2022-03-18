Знищення Чернігова продовжується: російські фашисти зруйнували лижну базу (фото)

Армія РФ продовжує нещадно палити по українських містах та спортивних об'єктах. Знову дісталося Чернігову

Лижна база у Чернігові зруйнована російськими фашистами

Триває вторгнення Росії в Україну. Армія Путіна зірвалася з ланцюга і знищує наші міста у найкращих традиціях фашизму. При цьому жертвами стають не лише військові, а й мирні жителі, зокрема й діти.

Одним із найбільш постраждалих міст країни став Чернігів, який знаходиться поблизу кордону з Білоруссю. Декілька днів тому росіяни зруйнували стадіон імені Гагаріна, на якому грає Десна.

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Сьогодні стало відомо, що рашисти знищили лижну базу в Чернігові. Зруйновано корпуси бази, у тому числі і головне, в якому жили діти-спортсмени з інших міст.

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Довгі роки будинок використовувався для лижних та біатлонних змагань. Серед іншого на ньому проходили чемпіонат України з біатлону, а також перегони чемпіонів.