Підвела стрільба: українські біатлоністки не добігли до медалі в естафеті

13 додаткових патронів не дозволили підопічним Уроша Велепця зачепитися за першу в сезоні медаль

Ірина Петренко / Фото: IBU

У суботу, 11 грудня, у Хохфільцені відбулася жіноча естафетна гонка. Біатлоністки збірної України виступили у такому порядку: Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

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На першому етапі Петренко використала по одному додатковому патрону на обох вогневих рубежах. Після першої передачі естафети Україна була 11-ю, з відставанням у 42 секунди.

Юлія Джима ледь не завалила стрільбу, використавши максимальні 6 запасних набоїв, але все ж таки зуміла уникнути штрафних кіл і передала естафету 7-ю, з відставанням +1:15,6 від лідерів гонки шведок.

Second exchange Women Relay Hochfilzen



1. Chevalier-Bouchet Chevalier

2. Magnusson E. Oeberg

3. Hauser Schwaiger



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На третьому етапі Дар'я Блашко чудово відстрілялася на двох стрільбищах та подарувала надію нашій команді на п'єдестал.

Sweden had a big lead going in the final standing – and it was needed as Hanna Oeberg hits the penalty loop but it was enough to keep a comfortable advantage over the Russian team.



Watch the action on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/WSfL2ANvb1 - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021

Олена Білосюк прийняла естафету із сьомої позиції. Українка зуміла значно покращити результат та принесла нашій команді 5-е місце.

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Золото жіночої естафети виборола збірна Швеції, на другому місці російські біатлоністки, бронза у француженок.

Even a penalty loop didn't stop Swedish team from winning the Hochfilzen Women Relay!



Sweden

@russianbiathlon

@FedFranceSki



Watch the action on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/W9hgcyatQw - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021

Естафета. Жінки

1. Швеція (1+8) 1:13:52,5

2. Росія (0+10) +29,1

3. Франція (0+14) +59,2

4. Німеччина (1+10) +1:06,5

5. Україна (0+13) +1:33,0

(0+13) +1:33,0 6. Австрія (0+5) +1:53,7

Нагадаємо, що на другому етапі Кубка світу в Естерсунді Україна провалила жіночу естафету та посіла 10-е місце.