Підвела стрільба: українські біатлоністки не добігли до медалі в естафеті

У суботу, 11 грудня, у Хохфільцені відбулася жіноча естафетна гонка. Біатлоністки збірної України виступили у такому порядку: Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.
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На першому етапі Петренко використала по одному додатковому патрону на обох вогневих рубежах. Після першої передачі естафети Україна була 11-ю, з відставанням у 42 секунди.
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Юлія Джима ледь не завалила стрільбу, використавши максимальні 6 запасних набоїв, але все ж таки зуміла уникнути штрафних кіл і передала естафету 7-ю, з відставанням +1:15,6 від лідерів гонки шведок.
Second exchange Women Relay Hochfilzen- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021
1. Chevalier-Bouchet Chevalier
2. Magnusson E. Oeberg
3. Hauser Schwaiger
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На третьому етапі Дар'я Блашко чудово відстрілялася на двох стрільбищах та подарувала надію нашій команді на п'єдестал.
Sweden had a big lead going in the final standing – and it was needed as Hanna Oeberg hits the penalty loop but it was enough to keep a comfortable advantage over the Russian team.- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021
Watch the action on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/WSfL2ANvb1
Олена Білосюк прийняла естафету із сьомої позиції. Українка зуміла значно покращити результат та принесла нашій команді 5-е місце.
Золото жіночої естафети виборола збірна Швеції, на другому місці російські біатлоністки, бронза у француженок.
Even a penalty loop didn't stop Swedish team from winning the Hochfilzen Women Relay!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021
Sweden
@russianbiathlon
@FedFranceSki
Watch the action on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/W9hgcyatQw
Естафета. Жінки
- 1. Швеція (1+8) 1:13:52,5
- 2. Росія (0+10) +29,1
- 3. Франція (0+14) +59,2
- 4. Німеччина (1+10) +1:06,5
- 5. Україна (0+13) +1:33,0
- 6. Австрія (0+5) +1:53,7
Нагадаємо, що на другому етапі Кубка світу в Естерсунді Україна провалила жіночу естафету та посіла 10-е місце.