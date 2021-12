Підвела стрільба: українські біатлоністки не добігли до медалі в естафеті

У суботу, 11 грудня, у Хохфільцені відбулася жіноча естафетна гонка. Біатлоністки збірної України виступили у такому порядку: Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

На першому етапі Петренко використала по одному додатковому патрону на обох вогневих рубежах. Після першої передачі естафети Україна була 11-ю, з відставанням у 42 секунди.

Юлія Джима ледь не завалила стрільбу, використавши максимальні 6 запасних набоїв, але все ж таки зуміла уникнути штрафних кіл і передала естафету 7-ю, з відставанням +1:15,6 від лідерів гонки шведок.

На третьому етапі Дар'я Блашко чудово відстрілялася на двох стрільбищах та подарувала надію нашій команді на п'єдестал.

