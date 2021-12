Подвела стрельба: украинские биатлонистки не добежали до медали в эстафете

В субботу, 11 декабря, в Хохфильцене состоялась женская эстафетная гонка. Биатлонистки сборной Украины выступили в таком порядке: Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

На первом этапе Петренко использовала по одному дополнительному патрону на обеих огневых рубежах. После первой передачи эстафеты Украина была 11-я, с отставанием в 42 секунды.

Юлия Джима едва не завалила стрельбу, использовав максимальные 6 запасных патронов, но все же сумела избежать штрафных кругов и передала эстафету 7-й, с отставанием +1:15,6 от лидеров гонки шведок.

На третьем этапе Дарья Блашко отлично отстрелялась на двух стрельбищах и подарила надежду нашей команде на пьедестал.

