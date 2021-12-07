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Экс-россиянка заменит Меркушину на Кубке мира по биатлону

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 декабря, 11:56
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На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене выступит Ольга Абрамова
Ольга Абрамова и Анастасия Меркушина
Ольга Абрамова и Анастасия Меркушина / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как Анастасия Меркушина из-за проблем со здоровьем покинула расположение украинской команды, было принято решение вызвать Ольгу Абрамову.

Первоначально главный тренер сборной Украины Урош Велепец планировал привлечь Екатерину Бех, но после проведенных консультаций со спортсменками и тренерами словенец изменил свое решение.

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Урош Велепец
Урош Велепец

В Хохфильцен отправится Ольга Абрамова, а Бех получит возможность восстановиться и провести тренировочный сбор, после чего возможна ротация на четвертый этап Кубка мира в Анси, сообщает biathlon.com.ua.

Напомним, в Эстерсунде Меркушина неудачно приняла участие в двух стартах: финишировала 71-й в индивидуальной гонке, а также была 18-й на первом этапе эстафеты.

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Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Отметим, что третий этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.

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