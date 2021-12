Экс-россиянка заменит Меркушину на Кубке мира по биатлону

После того, как Анастасия Меркушина из-за проблем со здоровьем покинула расположение украинской команды, было принято решение вызвать Ольгу Абрамову.

Первоначально главный тренер сборной Украины Урош Велепец планировал привлечь Екатерину Бех, но после проведенных консультаций со спортсменками и тренерами словенец изменил свое решение.

В Хохфильцен отправится Ольга Абрамова, а Бех получит возможность восстановиться и провести тренировочный сбор, после чего возможна ротация на четвертый этап Кубка мира в Анси, сообщает biathlon.com.ua.

Напомним, в Эстерсунде Меркушина неудачно приняла участие в двух стартах: финишировала 71-й в индивидуальной гонке, а также была 18-й на первом этапе эстафеты.

Отметим, что третий этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.

