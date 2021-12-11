Гонка преследования на Кубке мира завершилась драмой с фотофинишем – украинцы без медалей

В Хохфильцене прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Украинцы снова оказались далеко от призовых мест

В Хохфильцене завершилась гонка преследования / Фото: REUTERS

Лучший результат среди наших биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, стартовавший в гонке 18-м.

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По ходу гонки лидер украинской сборной даже находился на седьмом месте, но в итоге финишировал лишь 16-м.

Антон Дудченко стартовал 27-м, но к финишу добрался лишь 30-м, а Артем Тищенко улучшил свои результаты на две строчки и завершил гонку 45-м.

Два первых места забрали французы Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, а за бронзу развернулась настоящая война.

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Сначала третье место отдали еще одному французу Симону Дестье, который совершил невероятный прорыв с 24-го места, но после протеста шведской команды судьи пересмотрели фото с финиша и отдали бронзу Себастьяну Самуэльссону.

Гонка преследования. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) 33:52,0

2. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) +32,1

3. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+1) +38,2

...

16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0