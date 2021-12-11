Гонка переслідування на Кубку світу завершилася драмою з фотофінішем – українці без медалей

У Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону. Українці знову опинилися далеко від призових місць

У Гохфільцені завершилася гонка переслідування / Фото: REUTERS

Найкращий результат серед наших біатлоністів продемонстрував Дмитро Підручний, який стартував у гонці 18-м.

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Під час перегонів лідер української збірної навіть перебував на сьомому місці, але у підсумку фінішував лише 16-м.

Антон Дудченко стартував 27-м, але до фінішу дістався лише 30-м, а Артем Тищенко покращив свої результати на два рядки і завершив гонку 45-м.

Два перші місця забрали французи Кантен Фійон Майє та Емільєн Жаклен, а за бронзу розгорнулася справжня війна.

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Спочатку третє місце віддали ще одному французу Сімону Дестьє, який здійснив неймовірний прорив із 24-го місця, але після протесту шведської команди судді переглянули фото з фінішу та віддали бронзу Себастіану Самуельссону.

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Кантен Фійон Майє (1+0+0+0) 33:52,0

2. Емільєн Жаклен (0+0+1+0) +32,1

3. Себастьян Самуельсон (0+0+1+1) +38,2

...

16. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0