Українську біатлоністку не пустили на тренування через ПЛР-тест

Ольга Абрамова не змогла провести передстартове тренування перед спринтом, спортсменці довго не приходили результати тесту на коронавірус

Абрамова не змогла потренуватися перед гонкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська біатлоністка Ольга Абрамова розповіла, з якими труднощами зіткнулася напередодні етапу Кубка світу у Гохфільцені.

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Наша спортсменка пропустила тренування перед спринтом через відсутність результатів ПЛР-тесту.

"Все нормально, стартую точно, але без перегляду траси та стрілянини.

Сьогодні я тут, але не факт, що стартану, оскільки два дні немає результатів ПЛР-тестів, і я не можу отримати акредитацію. У кращому разі одразу на старт без офіційного тренування", – написала Абрамова у "сторіз" Instagram.

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Нагадаємо, що спринт сьогодні у Гохфільцені розпочнеться о 15:15. Абрамова заявлена під 104-м номером.