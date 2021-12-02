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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

"Жахлива гонка! Попрошу зняти мене з останнього етапу естафети": Підгрушна скривилася у прямому ефірі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 16:10
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Капітан жіночої збірної України Олена Білосюк (до заміжжя Підгрушна) у четверговому спринті в Естерсунді припустилася двох промахів та фінішувала аж у другій півсотні
Олена Білосюк (відоміша як Підгрушна)
Олена Білосюк (відоміша як Підгрушна) / Фото: Суспільне

Олімпійська чемпіонка-2014 Олена Підгрушна (яка після заміжжя змінила прізвище на Білосюк), провела вкрай невдалий спринт у четвер, 2 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді.

Олена двічі промазала на стійці та фінішувала аж у другій півсотні – на 66-му місці, відставши від переможниці, австрійки Лізи Терези Хаузер, більш ніж на дві хвилини.

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"Дуже важко мені сьогодні було. Не знаю чому. Просто з перших метрів довелося терпіти, можливо, через це перетримала постріли на стійці. Невпевнена в мене стрільба була. Два промахи. Звісно, я засмучена. Плюс ходом не бігла, жахлива гонка була", – зізналася після спринту в коментарі Суспільне 34-річна Олена Білосюк.

При цьому на запитання, чи має вона бажання виступити 5 грудня в першій естафеті сезону, Олена відповіла: "Після сьогоднішніх перегонів у мене великі сумніви. Будемо розмовляти з тренерами. Найімовірніше, я проситиму, щоб мене змінили з останнього етапу. Тому що з таким ходом... Треба реально дивитися на речі".

Після цих слів Олена Білосюк скривилася від болю, при цьому з усмішкою пояснивши: "Ноги почали відходити".

Олена Підгрушна (Білосюк)
Олена Підгрушна (Білосюк) / Фото: biathlon.com.ua

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Раніше незрозуміле в Естерсунді коїлося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.

При цьому Меркушина переплутала прапори України та Швеції.

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