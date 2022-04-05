Під загрозою в'язниці. Натуралізована росіянка зробила сенсаційну заяву про війну

Українська біатлоністка Дар'я Сідорова, яка зараз перебуває у Росії, публічно засудила військову агресію РФ проти України

У Росії за підтримку України можна сісти у в'язницю на 15 років / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Ексросіянка Дар'я Сідорова була натуралізована восени 2021 року і вона ще не встигла дебютувати за збірну України. Тим не менш, вона знайшла в собі сили і мужність висловити свою позицію про війну в Україні.

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Свою заяву екс-росіянка опублікувала українською мовою на своїй сторінці Instagram.

"Хочу висловити свою позицію про ситуацію, що відбувається. Я проти війни! Так, я справді перебувала в Росії на момент початку війни, тому що в мене продовжується карантин зважаючи на перехід, і бігати на змаганнях не можна було до середини березня. Тому я вирішила поїхати до Росії, забрати документи, що залишилися, і повернутися в Україну, як закінчиться мій карантин. Але те, що відбувається зараз, це жах та біль, і я розумію, що до кінця не зрозуміти, що відбувається зараз в Україні. Ті люди, які знаходяться там і захищають свою країну, велика повага вам!

У Росії багато людей, які розуміють, які також переживаю за весь цей жах, але є і такі *, які підтримують цю потворність. Мирні люди тут ні за що не рахуються, за будь-який допис можна сісти до в'язниці і життя просто закінчиться. Я хочу продовжити свою кар'єру, яка тільки-но почалася, саме в Українській команді, тому що жити в Росії і бути в команді тут, це різні речі, які просто неможливо порівняти. Але також розумію, що зараз не всі зможуть прийняти мене там. Я проти війни!", – цитує Сідорову Біатлон України.

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Раніше президент ФБУ Володимир Бринзак заявив, що екс-росіянки, які виступають за збірну України, виїхали із країни до початку війни. А зараз вони підтримують форму в країні-агресора, бо не можуть виїхати із Мордора.

Деяких ексросіянок ми більше не побачимо у збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

На цю заяву відреагував капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний, яукий звинуватив голову Федерації біатлону України у брехні.

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22-річна Сідорова народилася у Тюмені. Найкращим її результатом на міжнародних стартах є 13-те місце у спринті на юніорському Кубку IBU у сезоні 2019/2020.

Спортсменка подала документи на громадянство України влітку 2021 року, але через проблеми з отриманням паспорта не встигла виступити за нашу команду на міжнародній арені.