Под угрозой тюрьмы. Натурализованная россиянка сделала сенсационное заявление о войне

Украинская биатлонистка Дарья Сидорова, которая сейчас находится в России, публично осудила военную агрессию РФ против Украины

В России за поддержку Украины можно сесть в тюрьму на 15 лет / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Экс-россиянка Дарья Сидорова была натурализована осенью 2021 года и она еще не успела дебютировать за сборную Украины. Тем не менее она нашла в себе силы и мужество высказать свою позиции о войне в Украине.

Читайте также: Зачем русские пришли убивать украинцев? Меркушина раскрыла глаза братьям Фуркадам

Реклама

Свое заявление экс-россиянка опубликовала на украинском языке на своей странице Instagram.

"Хочу высказать свою позицию о происходящей ситуации. Я против войны! Да, я действительно находилась в россии на момент начала войны, потому что у меня продолжается карантин, учитывая переход, и бегать на соревнованиях нельзя было до середины марта. Поэтому я решила поехать в россию, забрать оставшиеся документы и вернуться в Украину, как закончится мой карантин. Но то, что происходит сейчас – это ужас и боль, и я понимаю, что до конца не осознаю, что действительно происходит сейчас в Украине. Люди, которые остались там, и защищают свою страну – большое уважение вам!

В россии много людей, которые понимают и также переживают за весь этот ужас, но есть и поддерживающие это уродство. Мирные люди здесь ни за что не считаются, за любое сообщение можно сесть в тюрьму и жизнь просто закончится. Я хочу продолжить свою карьеру, которая только началась, именно в украинской команде, потому что жить в россии и быть в команде здесь – это разные вещи это просто невозможно сравнить. Но также понимаю, что сейчас не все смогут принять меня там. Я против войны!" – цитирует Сидорову Биатлон Украины.

Реклама

Ранее президент ФБУ Владимир Брынзак заявил, что экс-россиянки, которые выступают за сборную Украины, выехали из страны до начала войны. А сейчас они поддерживают форму в стране-агрессора, так как не могут выехать из Мордора.

Некоторых экс-россиянок мы больше не увидим в сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

На это заявление отреагировал капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, обвинив главу Федерации биатлона Украины во лжи.

Реклама

22-летняя Сидорова родилась в Тюмени. Лучшим ее результатом на международных стартах является 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне 2019/2020.

Спортсменка, подала документы на гражданство Украины летом 2021 года, но из-за проблем с получением паспорта не успела выступить за нашу команду на международной арене.