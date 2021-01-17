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Підручний в біатлонному масстарті фінішував 20-й. Трійка призерів здивувала

17 січня, 14:27

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

В Обергофі елітною гонкою закрилася чоловіча частина змагань

У неділю в Німеччині завершується шостий етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні проводять дві гонки з масовим стартом, в яких беруть участь по 30 найкращих на цей момент спортсменів. Нагадаємо, де й коли дивитися біатлон на Кубку світу в неділю.

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Першими на старт вийшли чоловіки, серед яких був і наш Дмитро Підручний. Загалом 28-річний тернополянин провів гарну гонку, хоч і завершив дистанцію 20-й. Українець промахнувся по разу на другому і четвертому вогневих рубежах і програв переможцю 1 хвилину 7,9 секунди. На фінішній межі біатлоністи сьогодні розташувалися дуже щільно.

Трохи раніше українці стали шостими в чоловічій естафеті й стріляли краще, ніж переможці.

А першим 15 км подолав норвежець Тар'єй Бе, який дозволив собі навіть зробити один промах. А от поява серед призерів Фелікса Ляйтнера й Беньяміна Вегера відверто здивувала, адже австрієць і швейцарець посідають у загальному заліку Кубку світу 29-те і 16-те місця відповідно. Хлопці відстрілялися без промахів і поступилися старшому з братів Бе всього 3,6 і 7,8 секунди.

Також в Обергофі норвезька біатлоністка знепритомніла під час гонки.

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Лідер КС Йоганнес Бе виявився сьомим. 27-річний норвежець зробив 4 (!) промахи, але компенсував невдачу феноменальною швидкістю.

О 16:00 сьогодні почнеться жіночий масстарт, але, на жаль, без українок.

Дивіться, як Дмитро Підручний підтримував форму на велосипеді:

Дмитро Підручний катається на велосипеді Відео: Instagram

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