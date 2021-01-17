Пидручный в биатлонном масс-старте финишировал 20-м. Тройка призеров удивила

В воскресенье в Германии завершается шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня проводят две гонки с массовым стартом, в которых принимают участие по 30 лучших на данный момент спортсменов. Напомним, где и когда смотреть биатлон на Кубке мира в воскресенье.

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Первыми на старт вышли мужчины, среди которых был и наш Дмитрий Пидручный. В целом 28-летний тернополянин провел хорошую гонку, хоть и завершил дистанцию 20-м. Украинец сделал по одному промаху на втором и четвертом огневых рубежах и проиграл победителю 1 минуту 7,9 секунды. На финишной черте биатлонисты сегодня расположились очень плотно.

Чуть ранее украинцы стали шестыми в мужской эстафете и стреляли лучше, чем победители.

Первым же 15 км преодолел норвежец Тарьей Бе, позволивший себе даже сделать один промах. А вот появление в числе призеров Феликса Ляйтнера и Беньямина Вегера откровенно удивило, ведь австриец и швейцарец занимают в общем зачете Кубка мира 29-е и 16-е места соответственно. Парни отстрелялись без промаху и уступили одному из братьев Бе всего 3,6 и 7,8 секунды.

Также в Оберхофе норвежская биатлонистка потеряла сознание во время гонки.

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Лидер КМ, Йоханнес Бе, оказался седьмым. Норвежец сделал 4 (!) промаха, но компенсировал неудачу феноменальной скоростью.

В 16:00 сегодня начнется женский масс-старт, но, к сожалению, без украинок.

Смотрите, как Дима поддерживал форму на велосипеде:

Дмитрий Пидручный катается на велосипеде Видео: Instagram

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