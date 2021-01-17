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Де і коли дивитися біатлонні гонки з масовим стартом на Кубку світу в неділю

17 січня, 09:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

З українців на дистанції в Обергофі з'явиться тільки Дмитро Підручний

Сьогодні в німецькому Обергофі завершується шостий етап Кубка світу з біатлону. У програмі дня значаться дві елітні гонки з масовим стартом, в які допускають по 30 найкращих спортсменів. Із них 25 набирають по загальному заліку Кубка світу, а ще п'ятьох – за результатами на конкретному етапі. В п'ятницю українці стали шостими в чоловічій естафеті і стріляли краще, ніж переможці.

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На жаль, ніхто з нашої жіночої команди до заявки не пробився. У генеральній класифікації Юлія Джима – 27-ма, Дарина Блашко – 29-та. А у чоловіків Україну представлятиме капітан команди Дмитро Підручний. Він займає 28-ме місце в загальному заліку, але відібрався за додатковою квотою, ставши сьомим у спринті.

На українському телебаченні обидві гонки в прямому ефірі покаже UA: Перший. Перша трансляція – про чоловічий мас-старт – стартує о 13:25, друга – о 15:55. Також в кабельних мережах їх можна дивитися на каналі "Євроспорт", в інтернеті – на OLL.TV.

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Нещодавно норвезька біатлоністка знепритомніла під час гонки.

Дивіться, як Дмитро займався велокросом, готуючись до нового сезону:

Дмитро Підручний катається на велосипеді Відео: Instagram
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