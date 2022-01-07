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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

"Потрібно триматися подалі від росіян". Зірковий норвежець не хоче ризикувати перед Іграми

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 січня, 15:48
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Олімпійський чемпіон-2018 Йоханнес Бо сподівається потрапити на Олімпіаду до Пекіна без зайвих пригод. Норвежець не хоче заразитися коронавірусом напередодні важливих стартів
Йоханнес Бо не любить наражатися на зайвий ризик
Йоханнес Бо не любить наражатися на зайвий ризик / Фото: Getty Images

До старту Олімпійських ігор у Пекіні залишилося трохи більше трьох тижнів, і спортсмени роблять все можливе, щоб убезпечити себе від небезпечного вірусу.

Річ у тім, що норвезькі біатлоністи займалися в одному залі з росіянами в Оберхофі. А у четвер стало відомо, що лідер збірної Росії Едуард Латипов склав позитивний тест на COVID-19.

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Після зараження росіянина ізолювали, але Йоханнес Ба все рівно хвилюється, щоб інфекція не поширилася.

"Я попросив тренерів відійти на кілька метрів убік, щоби уникнути контакту.

Ми живемо недалеко один від одного, тому нам доводиться триматися подалі від росіян.

З цим усім скоро станеш параноїком", – наводить слова норвежця NRK.

/ Фото: Reuters

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Раніше ми повідомляли, що українська біатлоністка Анастасія Меркушина не змогла гідно виступити на першому етапі Кубка світу через небезпечне вірусне захворювання.

Після першої гонки на Кубку світу Анастасію трусило і вона не могла дихати.

Ірина Петренко та Анастасія Меркушина перехворіли напередодні важливих стартів сезону
Ірина Петренко та Анастасія Меркушина перехворіли напередодні важливих стартів сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

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У тяжкій формі переніс коронавірус ще один український біатлоніст Тарас Лесюк. Упродовж трьох-чотирьох днів у спортсмена була підвищена температура.

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