"Трохи поквапився": Підручний розповів, що завадило йому завоювати медаль

Відразу четверо українців потрапили до ТОП-30 у спринтерській гонці шостого етапу Кубка світу у Рупольдінгу. Дмитро Підручний допустив один промах у "стійку", але зумів фінішувати на 7-му місці. Це перше влучення до ТОП-10 у особистих гонках.
Якби не цей промах, Дмитро міг розраховувати на медаль.
"Як бачимо, не все вийшло, тому що припустився одного промаху, але сьогодні набагато краще відчував себе на рубежі – намагався згадати найкращі гонки, коли я добре стріляв і сьогодні намагався це реалізувати.
На жаль, з першим пострілом стоячи трохи поквапився. Далі відпрацював на "добре", відзначав добрі постріли. Те саме і лежачи – працював чітко, налаштовувався так, щоб стріляти не швидко, а точно.
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Зробили корекцію в нюансах зі стрільби: позавчора та вчора на тренуваннях намагалися це реалізувати. І вчора на тренуванні не було жодного промаху, все було чітко, і сьогодні на стрільбі все виходило, але цей один промах… На жаль, поспішив із цим пострілом, не доопрацював.
Тут дуже швидкісна траса, де потрібно постійно утримувати високий темп, немає крутих спусків. Стрільбище на перший погляд легке, але насправді тут досить важко стріляти", – сказав Підручний в інтерв'ю Суспільному.
Додамо, що завдяки високому результату у спринті, в неділю Підручний стартуватиме сьомим у гонці переслідування і отримає шанс поборотися за медаль.
Завтра на Кубку світу у Рупольдінгу відбудеться жіноча естафетна гонка 4х6 км.
6-й етап, Рупольдінг, Німеччина, 12 – 16 січня.
- 12 січня, 15:30 – спринт, жінки, 7,5 км
- 13 січня, 15:30 – спринт, чоловіки, 10 км
- 14 січня, 15:30 – естафета, жінки, 4х6 км
- 15 січня, 15:30 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
- 16 січня, 13:45 – гонка переслідування, жінки, 10 км
- 16 січня, 15:45 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км