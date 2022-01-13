"Трохи поквапився": Підручний розповів, що завадило йому завоювати медаль

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний у німецькому Рупольдінгу показав найкращий результат сезону

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Відразу четверо українців потрапили до ТОП-30 у спринтерській гонці шостого етапу Кубка світу у Рупольдінгу. Дмитро Підручний допустив один промах у "стійку", але зумів фінішувати на 7-му місці. Це перше влучення до ТОП-10 у особистих гонках.

Якби не цей промах, Дмитро міг розраховувати на медаль.

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"Як бачимо, не все вийшло, тому що припустився одного промаху, але сьогодні набагато краще відчував себе на рубежі – намагався згадати найкращі гонки, коли я добре стріляв і сьогодні намагався це реалізувати. На жаль, з першим пострілом стоячи трохи поквапився. Далі відпрацював на "добре", відзначав добрі постріли. Те саме і лежачи – працював чітко, налаштовувався так, щоб стріляти не швидко, а точно.

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

Зробили корекцію в нюансах зі стрільби: позавчора та вчора на тренуваннях намагалися це реалізувати. І вчора на тренуванні не було жодного промаху, все було чітко, і сьогодні на стрільбі все виходило, але цей один промах… На жаль, поспішив із цим пострілом, не доопрацював. Тут дуже швидкісна траса, де потрібно постійно утримувати високий темп, немає крутих спусків. Стрільбище на перший погляд легке, але насправді тут досить важко стріляти", – сказав Підручний в інтерв'ю Суспільному.

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Додамо, що завдяки високому результату у спринті, в неділю Підручний стартуватиме сьомим у гонці переслідування і отримає шанс поборотися за медаль.

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Завтра на Кубку світу у Рупольдінгу відбудеться жіноча естафетна гонка 4х6 км.

6-й етап, Рупольдінг, Німеччина, 12 – 16 січня.