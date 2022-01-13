Шанс на медаль. Підручний показав найкращий результат у сезоні

Чоловічий спринт у Рупольдінгу виграв французький біатлоніст Кантен Фійон Майє, а українець Дмитро Підручний фінішував на 7-му місці

Дмитро Підручний потрапив у ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

Після провалу українських біатлоністок у спринтерській гонці у Рупольдінгу, мало хто очікував високих результатів від чоловічої команди.

На старт спринту в Рупольдінгу вийшло п'ять українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Артем Тищенко.

Реклама

Time to get this sprint party started! @USBiathlon 's @sp_doherty is the first man out of start gate – good luck to all 116 athletes in the Chiemgau Arena!



Watch the live on https://t.co/bk5aBBso9Q and catch up on the Official IBU App! pic.twitter.com/El4bFMmCKR - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2022

Порадував своїм результатом лідер збірної України Дмитро Підручний. 30-річний біатлоніст із одним промахом на вогневих рубежах фінішував на сьомому місці. Це перше влучення до ТОП-10 в особистій гонці.

Ще троє українців потрапили до залікової зони. Богдан Цимбал лише 14 секунд програв Дмитру Підручному, але через щільність результатів посів 17-е місце.

Реклама

По одному промаху допустили Артем Прима і Антон Дудченко і в підсумку посіли 22-е та 26-те місця.

У відсутності лідерів збірної Норвегії, які вирушили на передолімпійський збір, гонку виграв француз Кантен Фійон Майє. Дистанцію він пройшов без жодного промаху і з часом 23:23,7.

Реклама

Другий призер гонки Бенедикт Долль із Німеччини поступився переможцю сім секунд. Білорус Антон Смольський виборов бронзову нагороду.

Fillon Maillet keeps rolling! Perfect performance to grab victory nr. 4 this winter



@quentinfillon@FedFranceSki

Benedikt Doll skiverband

Anton Smolski @bybiathlon



Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg or follow along on the Official IBU App! pic.twitter.com/M4Nj4x1Vj2 — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2022

Результати гонки:

1. Кантен Фійон Майє (0+0) 23:23,7

2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2

3. Антон Смольський (0+1) +32,1

...

7. Дмитро Підручний (0+1) +47,1

17. Богдан Цимбал (0+1) +1:01,8

22. Артем Прима (0+1) +1:06,9

26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1

90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7