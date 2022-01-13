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Шанс на медаль. Підручний показав найкращий результат у сезоні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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13 січня, 17:36
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Чоловічий спринт у Рупольдінгу виграв французький біатлоніст Кантен Фійон Майє, а українець Дмитро Підручний фінішував на 7-му місці
Дмитро Підручний потрапив у ТОП-10 у спринтерських перегонах
Дмитро Підручний потрапив у ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

Після провалу українських біатлоністок у спринтерській гонці у Рупольдінгу, мало хто очікував високих результатів від чоловічої команди.

На старт спринту в Рупольдінгу вийшло п'ять українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Артем Тищенко.

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Порадував своїм результатом лідер збірної України Дмитро Підручний. 30-річний біатлоніст із одним промахом на вогневих рубежах фінішував на сьомому місці. Це перше влучення до ТОП-10 в особистій гонці.

Ще троє українців потрапили до залікової зони. Богдан Цимбал лише 14 секунд програв Дмитру Підручному, але через щільність результатів посів 17-е місце.

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По одному промаху допустили Артем Прима і Антон Дудченко і в підсумку посіли 22-е та 26-те місця.

У відсутності лідерів збірної Норвегії, які вирушили на передолімпійський збір, гонку виграв француз Кантен Фійон Майє. Дистанцію він пройшов без жодного промаху і з часом 23:23,7.

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Другий призер гонки Бенедикт Долль із Німеччини поступився переможцю сім секунд. Білорус Антон Смольський виборов бронзову нагороду.

Результати гонки:

1. Кантен Фійон Майє (0+0) 23:23,7
2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2
3. Антон Смольський (0+1) +32,1
...
7. Дмитро Підручний (0+1) +47,1
17. Богдан Цимбал (0+1) +1:01,8
22. Артем Прима (0+1) +1:06,9
26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1
90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7

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