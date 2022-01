Шанс на медаль. Підручний показав найкращий результат у сезоні

Після провалу українських біатлоністок у спринтерській гонці у Рупольдінгу, мало хто очікував високих результатів від чоловічої команди.

На старт спринту в Рупольдінгу вийшло п'ять українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Артем Тищенко.

Time to get this sprint party started! @USBiathlon 's @sp_doherty is the first man out of start gate – good luck to all 116 athletes in the Chiemgau Arena!



Watch the live on https://t.co/bk5aBBso9Q and catch up on the Official IBU App! pic.twitter.com/El4bFMmCKR