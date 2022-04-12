Мовчання не на їхню користь. Українська біатлоністка не залишила росіянкам вибору

Ексбілоруска Дар'я Блашко початок військової агресії Росії проти України застала у Чернігові. Біатлоністка рятувалась від російських обстрілів у підвалі лижної бази, яку окупанти повністю зруйнували.

Тому її дивує відсутність реакції на війну у своїх колег зі збірної України – натуралізованих росіянок Катерини Бех та Оксани Москаленко.

"Насамперед, мовчання не на їхню користь. Але важливо зрозуміти інше – кожен самостійно робить вибір, у кожного голова на плечах і кожен розуміє, на які ризики він іде.

Говорити, що "я не знав" і "я не бачив" сьогодні можуть лише люди у Маріуполі, які сидять без зв'язку, світла, без води, газу та намагаються вижити у підвалах. Вони справді можуть не знати, що відбувається у світі, бо їх життя змусило. Дай Боже, щоб вони вижили.

Але говорити, що "я не винен", "я не брав участі", "я не бачив", "не я накази віддавав" або "я не знаю" – це не проходить у такі моменти. Думаю що мовчання показує іншим, який вибір було зроблено. Кожен має право за нього відповідати", – сказала Блашко в інтерв'ю Суспільне.Спорт.