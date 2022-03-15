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Біатлоністка із Білорусі: російська армія розстрілювала нас впритул

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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15 березня, 14:15
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Дар'я Блашко пережила кошмарні дні та ночі у Чернігові та розповіла у соцмережах, що війна в Україні – це не фейк
Блашко пережила авіаудари в Чернігові
Блашко пережила авіаудари в Чернігові / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону Дар'я Блашко розповіла, як пережила обстріл Чернігова.

В Facebook спортсменка зізналася, що потрапила під обстріл та ночувала у підвалі.

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"Всім привіт! Я знаю багато хто вже "прокинулися" і зрозуміли, що відбувається, але є ще досить велика кількість людей, які думають, що всі фото та відео з 2014 року, що це постановки і фейки. Але ось те, що відбувалося зі мною за останні дні.

Дар'я Блашко
Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Спочатку ми жили у підвалі на лижній базі у Чернігові. Навколо, звичайно, стріляли, але там було досить безпечно до певного часу. Незабаром нам довелося дуже швидко зібрати речі та поїхати в інше місце.

Нас прихистили люди, які жили з нами разом у тому підвалі. У них було не дуже безпечно, але прямих загроз ще не було.

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Першим дуже поганим дзвіночком став звук зниження літака над тим районом, де ми були. Близько 4 ранку. Це страшно. Страшно, тому що ти не чуєш звук коли бомба скидається. І ти не знаєш, чи ти будеш живий через 5 секунд.

Нам пощастило того разу. Але щастя тривало недовго. Цього ж дня неподалік російська армія почала обстрілювати район, де ми мешкали цей час.

Було зруйновано кілька будинків, хлів, уламки від якого просто наскрізь прошили металевий корпус машини мого тренера.

У великій кількості будинків вікна винесло ударною хвилею. Зокрема й там, де нам дали прихисток. І ми всі разом перебралися до іншого будинку, де був добрий льох. Дев'ятеро людей, включаючи одну дитину ночували у льоху розміром приблизно 2 на 3. Це було неважливо. Живі і добре.

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Але цим нещастя цього району не закінчилися, а як виявилося, тільки починалися. Зранку наступного дня з тих самих позицій вони обстрілювали місто, але в обід вони знову перейшли на наш район.

Тепер були запальні бомби майже впритул, бо час від пострілу до влучення був мінімальним для будь-якої реакції.

В цей час ми допомагали заклеювати вікна в іншому будинку. І це певною мірою нас врятувало, бо саме в цей будинок снаряд не прилетів. Але навколо все просто палахкотіло.

Частина людей залишилася у льоху іншого будинку. Вони випадково зрозуміли, що будинок горить і, на щастя, встигли вискочити. Але одна жінка сильно обгоріла.

26-річна Дар'я Блашко народилася у Новополоцьку та виступала за збірну Білорусі. Проте у 2017 році втекла від диктатури Лукашенка до демократичної України.

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