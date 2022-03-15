Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Биатлонистка из Беларуси: российская армия расстреливала нас в упор

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дарья Блашко пережила кошмарные дни и ночи в Чернигове и рассказала в соцсетях, что война в Украине – это не фейк
Блашко пережила авиаудары в Чернигове
Блашко пережила авиаудары в Чернигове / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону Дарья Блашко рассказала, как пережила обстрел Чернигова.

В Facebook спортсменка призналась, что попала под обстрел и ночевала в подвале.

Реклама

"Всем привет! Я знаю многие уже "проснулись" и поняли что происходит, но есть еще довольно большое количество людей которые думают, что все фото и видео с 2014 года, что это постановки и фейки. Но вот то что происходило со мной за последние дни.

Дарья Блашко
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Сначала мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове. Вокруг, конечно, стреляли, но там было довольно безопасно до определенного времени. Вскоре нам пришлось очень быстро собрать вещи и уехать в другое место.

Нас приютили люди которые жили с нами вместе в том подвале. У них было не сильно безопасно, но прямых угроз еще не было.

Читайте также: Бойтесь, оккупанты! Звезда мирового биатлона взяла в руки автомат

Реклама

Первым очень плохим звоночком стал звук снижения самолета над тем районом, где мы находились. Около 4 утра. Это страшно. Страшно, потому что ты не слышишь звук когда, бомба сбрасывается. И ты не знаешь останешься ли ты жив через 5 секунд.

Нам повезло в тот раз. Но счастье длилось недолго. В этот же день довольно неподалеку русская армия начала обстреливать район, где мы жили это время.

Было разрушено несколько домов, сарай, осколки от которого просто насквозь прошили металлический корпус машины моего тренера.

В большом количестве домов окна вынесло ударной волной. В том числе и там, где нас приютили. И мы все вместе перебрались в другой дом, где был хороший погреб. Девять человек, включая одного ребенка ночевали в погребе размером примерно 2 на 3. Это было неважно. Живы и хорошо

Читайте также: Враги! Российской биатлонистке некомфортно в национальной символике

Реклама

Но этим несчастья этого района не закончились, а как оказалось только начинались. Утром следующего дня с тех же позиций они обстреливали город, но в обед они снова переключились на наш район.

Теперь были зажигательные бомбы почти в упор, потому что время от выстрела до попадания было минимальным для любой реакции.

В это время мы помогали заклеивать окна в другом доме. И это в какой-то степени нас спасло, потому что именно в этот дом снаряд не прилетел. Но вокруг все просто полыхало.

Часть людей осталась в погребе другого дома. Они случайным образом поняли что дом горит и, к счастью, успели выскочить. Но одна женщина сильно обгорела".

26-летняя Дарья Блашко родилась в Новополоцке и выступала за сборную Беларуси. Однако в 2017 году сбежала от диктатуры Лукашенко в демократическую Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
870
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
625
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
596
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
594
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
574
6
Тарьей Бё Тарьей Бё
545
7
Симон Дестьё Симон Дестьё
519
8
Бенедикт Долль Бенедикт Долль
482
9
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
10
Сиверт Гутторм Баккен Сиверт Гутторм Баккен
432
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
34
Дмитрий Пидручный
148
36
Антон Дудченко
126
56
Богдан Цымбал
64
68
Артем Прима
43
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
807
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
725
3
Ханна Эберг Ханна Эберг
618
4
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
577
6
Доротея Вирер Доротея Вирер
548
7
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
545
8
Жюлья Симон Жюлья Симон
505
9
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
504
10
Анаис Бескон Анаис Бескон
487
Украинки на Кубке мира
40
Юлия Джима
153
44
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
50
Дарья Блашко
72
56
Валентина Семеренко
60
100
Анастасия Меркушина
4
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
18
20
23
61
2
flag Украина УкраинаUA
11
10
8
29
3
flag Канада КанадаCA
8
6
11
25
4
flag Франция ФранцияFR
7
3
2
12
5
flag США СШАUS
6
11
3
20
6
flag Австрия АвстрияAT
5
5
3
13
7
flag Германия ГерманияDE
4
8
7
19
8
flag Норвегия НорвегияNO
4
2
1
7
9
flag Япония ЯпонияJP
4
1
2
7
10
flag Словакия СловакияSK
3
0
3
6
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки
3 золота
2
Виталий Лукьяненко. Биатлон Виталий Лукьяненко. Биатлон
2 золота
3
Григорий Вовчинский. Биатлон Григорий Вовчинский. Биатлон
1 золото
4
Ирина Буй. Биатлон Ирина Буй. Биатлон
1 золото
5
Людмила Ляшенко. Биатлон Людмила Ляшенко. Биатлон
1 золото
6
Александр Казик. Биатлон Александр Казик. Биатлон
1 золото
7
Александра Кононова. Лыжные гонки Александра Кононова. Лыжные гонки
1 золото
8
Украина. Эстафета. Лыжные гонки Украина. Эстафета. Лыжные гонки
1 золото
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
870
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
625
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
596
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
594
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
574
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
807
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
725
3
Ханна Эберг Ханна Эберг
618
4
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
577
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять