Президент залишає свою посаду. Історичний переворот в українському спорті

Скандал в українському біатлоні призвів до падіння ери Бринзака

Ера Бринзака в україському біатлоні підійшла до завершення / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак однією своєю заявою перекреслив всю історію своєї ери президентства та впливу у цьому виді спорту.

Володимир Бринзак / Фото: Facebook

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Володимир Бринзак під час агресії Росії почав проводити політику вигороджування спортсменок з країни-агресора, які прийняли українське громадянство. Ба більше, президент федерації біатлону особисто сприяв, щоб натуралізовані біатлоністки залишили Україну.

Деяких ексросіянок ми більше не побачимо у збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Українські біатлоністи як один згуртувалися проти таких заяв та рішень президента федерації. Одним із перших звинуватив у черговій брехні Бринзака чемпіон світу з біатлону (єдиний в історії України) Дмитро Підручний.

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І ось історія набрала нових обертів. Сьогодні Володимир Бринзак підтвердив інформацію сайту biathlon.com.ua, що він не претендуватиме на пост президента федерації біатлону України на наступних виборах! Що сталося з непохитним біатлонним гуру України? Він визнав свою неправоту чи зрікся спортсменів, які повстали проти нього? А може, не хоче відновлювати біатлон після війни? Риторичних запитань залишається безліч.

Володимир Бринзак безперервно керував українським біатлоном 24 роки поспіль. Вперше обійняв посаду президента федерації біатлону України у 1998 році, і ось тепер наступні чотири роки керувати цим популярним в Україні зимовим видом спорту буде інший функціонер.

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Вибори нового президента мають відбутися 18 травня 2022 року на звітно-виборчій конференції, яка, найімовірніше, через війну пройде в режимі відео-конференції.

Поки пристрасті за крісло президента продовжуються, українські біатлоністи захищають свою країну. Артем Прима підірвав інтернет закликом не щадити російських ґвалтівників.