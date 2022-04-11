Президент залишає свою посаду. Історичний переворот в українському спорті

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак однією своєю заявою перекреслив всю історію своєї ери президентства та впливу у цьому виді спорту.
Володимир Бринзак під час агресії Росії почав проводити політику вигороджування спортсменок з країни-агресора, які прийняли українське громадянство. Ба більше, президент федерації біатлону особисто сприяв, щоб натуралізовані біатлоністки залишили Україну.
Далі по темі
Українські біатлоністи як один згуртувалися проти таких заяв та рішень президента федерації. Одним із перших звинуватив у черговій брехні Бринзака чемпіон світу з біатлону (єдиний в історії України) Дмитро Підручний.
І ось історія набрала нових обертів. Сьогодні Володимир Бринзак підтвердив інформацію сайту biathlon.com.ua, що він не претендуватиме на пост президента федерації біатлону України на наступних виборах! Що сталося з непохитним біатлонним гуру України? Він визнав свою неправоту чи зрікся спортсменів, які повстали проти нього? А може, не хоче відновлювати біатлон після війни? Риторичних запитань залишається безліч.
Володимир Бринзак безперервно керував українським біатлоном 24 роки поспіль. Вперше обійняв посаду президента федерації біатлону України у 1998 році, і ось тепер наступні чотири роки керувати цим популярним в Україні зимовим видом спорту буде інший функціонер.
Вибори нового президента мають відбутися 18 травня 2022 року на звітно-виборчій конференції, яка, найімовірніше, через війну пройде в режимі відео-конференції.
Поки пристрасті за крісло президента продовжуються, українські біатлоністи захищають свою країну. Артем Прима підірвав інтернет закликом не щадити російських ґвалтівників.