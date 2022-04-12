Молчание не в их пользу. Украинская биатлонистка не оставила россиянкам выбора

Экс-белоруска Дарья Блашко начало военной агрессии России против Украины застала в Чернигове. Биатлонистка спасалась от российских обстрелов в подвале лыжной базы, которую оккупанты полностью разрушили.

Поэтому ее удивляет отсутствие реакции на войну у своих коллег по сборной Украины – натурализованных россиянок Екатерины Бех и Оксаны Москаленко.

"В первую очередь, молчание не в их пользу. Но важно понять другое – каждый самостоятельно делает выбор, у каждого голова на плечах и каждый понимает, на какие риски он идет.

Говорить, что "я не знал" и "я не видел" сегодня могут только люди в Мариуполе, которые сидят без связи, света, без воды, газа и пытаются выжить в подвалах. Они действительно могут не знать, что происходит в мире, потому что их жизнь заставила. Дай Бог, чтобы они выжили.

Но говорить, что "я не виноват", "я не участвовал", "я не видел", "не я приказы отдавал" или "я не знаю" – это не проходит в такие моменты. Думаю, что молчание показывает другим людям, какой выбор был сделан. Каждый имеет право за него отвечать", – сказала Блашко в интервью Суспильне.Спорт.