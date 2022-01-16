Кубок світу з біатлону в Рупольдингу: о котрій і де дивитись гонки переслідування

У неділю, 16 січня, у німецькому Рупольдингу завершиться шостий етап Кубка світу. Вчора українські біатлоністи реально претендували на медаль у чоловічій естафеті, але зрештою фінішували на 6-му місці.
У заключний день змагань на "Хімгау-Арені" пройдуть дві гонки – персьюти у жінок та чоловіків.
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Жіноча гонка переслідування розпочнеться о 13:45 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт .
Україну в цій гонці представлять три біатлоністки, які стартуватимуть під наступними номерами з відставанням від лідера:
- 37. Юлія Джима +1:46
- 41. Ірина Петренко +1:57
- 47. Валя Семеренко +2:04
Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.
Від України в гонку кваліфікувалися чотири учасники:
- 7. Дмитро Підручний +0:47
- 17. Богдан Цимбал +1:02
- 22. Артем Прима +1:07
- 26. Антон Дудченко +1:15
Раніше ми повідомляли, що наставник жіночої збірної з біатлону Урош Велепець шукає варіанти для посилення біатлонної збірної. Остаточний склад збірної наставник "жовто-синіх" визначить після сьомого етапу Кубка світу в Антгольці-Антерсельві, який відбудеться з 20 по 23 січня.