Українки увійшли до ТОП-10 естафети на Кубку світу з біатлону

На шостому етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу відбулися естафетні перегони у жінок. Наша команда увійшла до першої десятки

Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images

Нашу команду у сьогоднішніх перегонах представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина.

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Петренко та Джина допустили по одному промаху, а на рахунку Семеренко та Меркушиної по два промахи, що в результаті вилилося майже три хвилини відставання.

Результати жіночої естафети у Рупольдингу:

1. Франція (0+4) – 1:10:50,0

2. Швеція (0+2) +35,1

3. Росія (0+6) +1:12,2

4. Німеччина (1+5) +1:26,6

5. Білорусь (1+7) +1:27,8

6. Італія (0+7) +1:28,4

...

9. Україна (0+6) +2:41,2

Вчора у чоловічій спринтерській гонці Дмитро Підручний показав найкращий результат у сезоні, а ось дівчата свою гонку повністю провалили.

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Цікаво, що президент ФБУ Володимир Бринзак, розповідаючи про олімпійські надії, виділяв естафетну гонку. Втім, за дев'яте місце медалі не дають.