Українки увійшли до ТОП-10 естафети на Кубку світу з біатлону

Нашу команду у сьогоднішніх перегонах представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина.
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Петренко та Джина допустили по одному промаху, а на рахунку Семеренко та Меркушиної по два промахи, що в результаті вилилося майже три хвилини відставання.
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Результати жіночої естафети у Рупольдингу:
1. Франція (0+4) – 1:10:50,0
2. Швеція (0+2) +35,1
3. Росія (0+6) +1:12,2
4. Німеччина (1+5) +1:26,6
5. Білорусь (1+7) +1:27,8
6. Італія (0+7) +1:28,4
...
9. Україна (0+6) +2:41,2
Вчора у чоловічій спринтерській гонці Дмитро Підручний показав найкращий результат у сезоні, а ось дівчата свою гонку повністю провалили.
Цікаво, що президент ФБУ Володимир Бринзак, розповідаючи про олімпійські надії, виділяв естафетну гонку. Втім, за дев'яте місце медалі не дають.
Основне – зберегти команду. Інше – підібрати п'ятірку найкращих, щоб ми поїхали до Пекіна. Є ще місяць, щоби вийти на високий рівень. Але зараз я розумію, що за високі місця можуть боротися Джима та естафети ще є.