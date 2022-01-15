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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Україна втратила медаль у біатлонній естафеті

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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15 січня, 16:43
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У Рупольдингу українські біатлоністи трималися у провідній трійці, але фінішували на шостому рядку
На останньому етапі Дудченко відкотився з 4-го на 6-й рядок
На останньому етапі Дудченко відкотився з 4-го на 6-й рядок / Фото: Getty Images

На етапі біатлонного Кубка світу у німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча естафета. Українська четвірка у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка претендувала на медалі.

Під час естафети українці сенсаційного трималися у ТОП-3, після другого етапу імені Підручного були навіть другими, але завершили гонку за межами призерів – шостими.

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Стрільба в українців була не гіршою, але швидкість ходу знову підвела, особливо в Цимбала, що біг на третьому етапі.

Виграли ж біатлоністи з РФ, відомі своєю допінг-репутацією. Другими стали німці, третіми – білоруси.

Естафета. Чоловіки

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  • 1. Росія (0+4) 1:11:06,1
  • 2. Німеччина (0+2) +7,0
  • 3. Білорусь (0+6) +23,0
  • 4. Італія (0+5) +53,7
  • 5. Франція (1+10) +1:15,0
  • 6. Україна (0+6) +1:44,9

Отже, найвищим досягненням України на нинішньому Кубку світу з біатлону залишається бронза, яку в німецькому Обергофі 8 січня в одиночній змішаній естафеті вибороли Артем Тищенко та Дарія Блашко.

Блашко та Тищенко
Блашко та Тищенко / Фото: Колаж: Сьогодні

4 лютого стартує зимова Олімпіада у Пекіні, де президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, за його словами, розраховує на медалі від Юлії Джими та естафетних команд.

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Олімпіада-2022 в Пекіні
Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

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