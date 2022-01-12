Тільки Джима і естафети. Бринзак – про медальні очікування від Олімпіади

Склад української біатлонної команди практично визначений для поїздки на Олімпійські ігри-2022. Тепер головне – уникнути незапланованих втрат

Юлія Джима – головна біатлонна надія України на Олімпіаді-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Виступи українських біатлоністів цього сезону викликають занепокоєння напередодні Ігор у Пекіні. Усього одна медаль в активі українців на Кубку світу, а до відповідальних стартів залишилося менше місяця.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак сподівається, що до початку Олімпіади-2022 вдасться уникнути втрат і поїхати на змагання найсильнішим складом.

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"Завдання – доїхати до Пекіна. Бачите, щодня коронавірус косить спортсменів на цих змаганнях: і на юніорських, і на IBU, і тут теж – майже в кожній команді. Основне – зберегти команду. Інше – підібрати п'ятірку найкращих, щоб ми поїхали до Пекіна. Є ще місяць, щоби вийти на високий рівень. Але зараз я розумію, що за високі місця можуть боротися Джима та естафети ще є.

Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images

У чоловічій команді є повне розуміння щодо складу на Олімпіаду. Ми знаємо цю п'ятірку, якщо чогось не станеться, то Тищенко буде п'ятим. А у дівчат дуже потрібна Ірина Петренко – це естафетний боєць, у неї характер є, і вона стріляє дуже класно. І сьогодні був старт перший після хвороби. Звичайно, було важко, бо вона лише на антибіотиках була, і потім готувалася, не було стартів. Тому я дуже задоволений її стартом та бачу, що вона буде в команді.

Ірина Петренко / Фото: IBU

Стан Петренко? Після антибіотиків та хвороби – того, що вона пройшла важкий шлях: і вдома була, і на обстеженні, і ліки багато приймає... На сьогодні для неї це нормальний стан. Ці дівчата, Меркушина, Валентина Семеренко, Блашко – дивитимемося далі, хто з них", – сказав Володимир Бринзак в інтерв'ю Суспільному.

Володимир Бринзак / Фото: Facebook

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Нагадаємо, що сьогодні вкрай невдало виступили українські біатлоністки у жіночому спринті на Кубку світу в Рупольдінгу. За підсумками гонки найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка посіла лише 37-ме місце.