Недоторканних немає. Велепець шукає варіанти для посилення біатлонної збірної

Після естафетної гонки у Рупольдінгу наставник жіночої збірної з біатлону Урош Велепець ще не визначився зі складом команди на Ігри у Пекіні

Урош Велепець незадоволений результатами Ірини Петренко / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські біатлоністки потрапили до ТОП-10 жіночої естафетної гонки на Кубку світу у німецькому Рупольдінгу. Наші спортсменки добре впоралися зі стрільбою, але у швидкості поступалися суперницям. Особливо розчарувала своїм виступом Ірина Петренко.

У чому причина невдалої гонки Петренко, а також яким буде склад команди на Олімпіаді-2022, розбирався Урош Велепець.

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"Стрільба тут хороша у всіх, мало штрафних кіл – лише одна-дві команди заходили на них, решта з п'яти закривали, з шести – вже багато. Стрільба могла допомогти, коли швидко закриваєш із п'яти. Тут треба бігти, але цей незрозумілий перший етап… треба подивитися, поговорити з Іриною Петренко.

Ірина Петренко / Фото: IBU

На цей момент ми ще обираємо того, хто їхатиме на Олімпіаду, шукаємо варіанти. Сьогодні не бігла Білосюк, яка, як ми знаємо, останній етап може дуже добре пробігти, тож пробуватимемо на наступній естафеті в Антхольці поставити трохи інший склад. Після цього на Олімпіаді все буде зрозуміло. Ще повинні повністю повернуться Петренко та Меркушина, які лише тренуються два-три тижні", – цитує Велепця biathlon.com.ua.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Раніше головний тренер жіночої збірної України з біатлону назвав трьох спортсменок, які поїдуть до Пекіна. Це Дар'я Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк.

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Як бачимо, за 20 днів до старту Олімпійських ігор склад жіночої команди остаточно ще не визначено.

Нагадаємо, що сьогодні у Рупольдингу відбудеться чоловіча естафетна гонка. Початок гонки о 15:30 за київським часом.