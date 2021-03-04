Де й коли дивитися біатлон на Кубку світу в четвер

Сьогодні після тривалої паузи повертається до життя Кубок світу з біатлону. Попередній, сьомий, етап закінчився в італійському Антхольці ще 24 січня, після чого спортсмени зосередилися на лютневому чемпіонаті світу. Нагадаємо, наші біатлоністки виграли "бронзу" чемпіонату світу.

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Тепер же відразу два етапи пройдуть в Чехії: перший – з 4 по 7 березня, другий – з 11 по 14-е. У четвер в програмі значиться одна гонка – жіноча естафета 4х6 км. Розпочнеться вона о о 17:05 за київським часом.

Збірна України виставила той же склад, що й на недавньому світовому форумі в Італії: Дарина Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна. Тільки Юрай Санітра вирішив переставити учасників першого і третього етапів. До речі, в Новем Мєсті не виступить Віта Семеренко, котра після невдалого для неї чемпіонату світу вирушила на Кубок IBU.

На українському телебаченні гонку традиційно покаже UA:Перший. Стартує пряма трансляція о 17:00.

Нещодавно Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи.

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Згадаймо, як Дмитро Підручний падав на чемпіонаті світу:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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