Где и во сколько смотреть биатлон на Кубке мира в четверг

Сегодня после длительной паузы возвращается к жизни Кубок мира по биатлону. Предыдущий, седьмой, этап закончился в итальянском Антхольце еще 24 января, после чего спортсмены сосредоточились на февральском чемпионате мира. Напомним, наши биатлонистки выиграли "бронзу" чемпионата мира.

Реклама

Теперь же сразу два этапа пройдут в Чехии: первый – с 4 по 7 марта, второй – с 11 по 14-е. В четверг в программе значится одна гонка – женская эстафета 4х6 км. Начнется она в в 17:05 по киевскому времени.

Сборная Украины выставила тот же состав, что и на недавнем мировом форуме в Италии: Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Только Юрай Санитра решил переставить участников первого и третьего этапов. Кстати, в Новем Месте не выступит Вита Семеренко, которая после неудачного для нее чемпионата мира отправилась на Кубок IBU.

На украинском телевидении гонку традиционно покажет UA:Перший. Начнется прямая трансляция в 17:00.

Недавно Меркушина перепутала стрельбу стоя и лежа на чемпионате мира.

Реклама

Вспомним, как Дмитрий Пидручный падал на чемпионате мира:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Читайте также:Беременная биатлонистка из Украины, которую потеряли модельные агентства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама