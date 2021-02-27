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Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світу

27 лютого, 15:32

Олена Павлова Олена Павлова

Юна біатлоністка змушена була зійти з дистанції в індивідуальній гонці

Українська біатлоністка Олександра Меркушина зійшла з дистанції на третьому колі індивідуальної гонки юніорського чемпіонаті світу-2021 через курйозну помилку. Раніше ми розповідали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети ЧС на останніх метрах і хто її матюкав.

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Молодша сестра призера чемпіонату світу Анастасії Меркушиної переплутала послідовність стрільби. Дівчина відстрілялася з положення лежачи, коли потрібно було працювати "стійку". Це порушення карається дискваліфікацією, і спортсменка зійшла з гонки.

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Олександра Меркушина

Олександра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

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У соцмережах Меркушину відразу ж порівняли з багаторазовою олімпійською чемпіонкою Дариною Домрачевою, в блискучій кар'єрі якої також час від часу траплялися такі конфузи. Але тут потрібно відзначити, що для 16-річної Олександри це перший юніорський світ в кар'єрі. Вона виступає в категорії "дівчата".

А виграла індивідуальну гонку француженка Жанна Рішар, двічі помилившись на стрільбі. Найкраща з українок Олена Городна опинилася на 19-му місці також з двома штрафними хвилинами.

Відео: Сьогодні

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курйоз біатлоністка збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону індивідуальна гонка Александра Меркушина
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