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Домрачева по-украински: Меркушина перепутала стрельбу стоя и лежа на чемпионате мира

27 февраля, 15:32

Елена Павлова Елена Павлова

Юная биатлонистка вынуждена была сойти с дистанции в индивидуальной гонке

Украинская биатлонистка Александра Меркушина сошла с дистанции на третьем круге индивидуальной гонки юниорского чемпионате мира-2021 из-за курьезной ошибки. Ранее мы рассказывали, почему Пидгрушная проиграла "серебро" эстафеты ЧМ на последних метрах и кто ее матюкал.

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Младшая сестра призера чемпионата мира Анастасии Меркушиной перепутала последовательность стрельбы. Девушка отстрелялась из положения лежа, когда нужно было работать "стойку". Данное нарушение карается дисквалификацией, и спортсменка сошла с гонки.

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Александра Меркушина

Александра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

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В соцсетях Меркушину тут же сравнили с многократной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, в блестящей карьере которой также время от времени случались такие конфузы. Но тут нужно отметить, что для 16-летней Александры это первый юниорский мир в карьере. Она выступает в категории "девушки".

А выиграла индивидуальную гонку француженка Жанна Ришар, дважды ошибившись на стрельбе. Лучшая из украинок Елена Городна оказалась на 19-м месте также с двумя штрафными минутами.

Видео: Сегодня

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